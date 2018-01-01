Кабмін затвердив випуск облігацій «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» сподіваються, що це знизить вартість ресурсів

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень. Про це розповів журналістам в.о. глави голови правління компанії Євген Кравцов, передає видання «Інтерфакс-Україна». «Ми зберегли в фінплані випуск облігацій на 2 млрд грн, вважаємо це



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В «Укрзалізниці» сподіваються, що це знизить вартість ресурсів

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень. Про це розповів журналістам в.о. глави голови правління компанії Євген Кравцов, передає видання «Інтерфакс-Україна».

«Ми зберегли в фінплані випуск облігацій на 2 млрд грн, вважаємо це правильним підходом. У нас було бажання провести випуск восени минулого року, але оскільки на той момент у нас було достатньо власних коштів і ситуація на внутрішньому ринку була не такою сприятливою, ми вирішили відкласти випуск до 2018 року», – заявив він.

Кравцов відмічає, що компанія планує розмістити облігації наприкінці другого або в третьому кварталі.

«У нас немає мети розміститися тільки для того, щоб розміститися. Ми будемо розраховувати на хорошу освоєння коштів. Крім того, Національний банк підвищив ставку, це серйозно збільшило вартість ресурсів», – додав голова Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» заявила про намір здійснювати закупівлю дизельного палива на умовах формульного ціноутворення.