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    Економіка та фінанси

    Кабмін затвердив випуск облігацій «Укрзалізниці»

    В «Укрзалізниці» сподіваються, що це знизить вартість ресурсів
    Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень. Про це розповів журналістам в.о. глави голови правління компанії Євген Кравцов, передає видання «Інтерфакс-Україна». «Ми зберегли в фінплані випуск облігацій на 2 млрд грн, вважаємо це
    • Сьогодні, 11:46
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    В «Укрзалізниці» сподіваються, що це знизить вартість ресурсів

    Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень. Про це розповів журналістам в.о. глави голови правління компанії Євген Кравцов, передає видання «Інтерфакс-Україна».

    «Ми зберегли в фінплані випуск облігацій на 2 млрд грн, вважаємо це правильним підходом. У нас було бажання провести випуск восени минулого року, але оскільки на той момент у нас було достатньо власних коштів і ситуація на внутрішньому ринку була не такою сприятливою, ми вирішили відкласти випуск до 2018 року», – заявив він.

    Кравцов відмічає, що компанія планує розмістити облігації наприкінці другого або в третьому кварталі.

    «У нас немає мети розміститися тільки для того, щоб розміститися. Ми будемо розраховувати на хорошу освоєння коштів. Крім того, Національний банк підвищив ставку, це серйозно збільшило вартість ресурсів», – додав голова Укрзалізниці.

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» заявила про намір здійснювати закупівлю дизельного палива на умовах формульного ціноутворення.

    Кабмін Національний банк Укрзалізниця фінанси
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