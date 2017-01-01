На автошляхах України планують збудувати спеціальні мости для тварин

Над створенням спеціальних мостів – екодук – працюють екологи та учасники проекту Transgreen

В Україні планують побудувати на дорогах спеціальні коридори для диких тварин. Про це повідомляє WWF в Україні. Зазначається, що пріоритетом проекту буде підтримка безперешкодних екологічних коридорів, які забезпечуватимуть вільне пересування видів, що зазнають найбільшого впливу від авто та залізничних шляхів. А саме великих хижаків



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Над створенням спеціальних мостів – екодук – працюють екологи та учасники проекту Transgreen

В Україні планують побудувати на дорогах спеціальні коридори для диких тварин.

Про це повідомляє WWF в Україні.

Зазначається, що пріоритетом проекту буде підтримка безперешкодних екологічних коридорів, які забезпечуватимуть вільне пересування видів, що зазнають найбільшого впливу від авто та залізничних шляхів. А саме великих хижаків (бурих ведмедів, вовків, рисей) та деяких видів травоїдних.

«Практичні заходи при плануванні, будівництві, управлінні та моніторингу великих інфраструктурних об’єктів будуть сфокусовані на чотирьох пілотних об'єктах, а саме: плануванні автошляхів Міклош (Угорщина) – Кошіце (Словаччина) – Ужгород (Україна), Тіргу Муреш – Ясі (Румунія), автошляху Бескиди (Чехія – Словаччина) тощо», — ідеться у повідомленні.

Над створенням спеціальних мостів – екодук – працюють екологи та учасники проекту Transgreen, який фінансується фондами Євросоюзу за допомогою проекту Interreg — Дунайської транснаціональної програми для підтримки дружніх до довкілля та безпечних транспортних систем.