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    На автошляхах України планують збудувати спеціальні мости для тварин

    Над створенням спеціальних мостів – екодук – працюють екологи та учасники проекту Transgreen
    В Україні планують побудувати на дорогах спеціальні коридори для диких тварин. Про це повідомляє WWF в Україні. Зазначається, що пріоритетом проекту буде підтримка безперешкодних екологічних коридорів, які забезпечуватимуть вільне пересування видів, що зазнають найбільшого впливу від авто та залізничних шляхів. А саме великих хижаків
    • Вчора, 22:45
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    Над створенням спеціальних мостів – екодук – працюють екологи та учасники проекту Transgreen

    В Україні планують побудувати на дорогах спеціальні коридори для диких тварин.

    Про це повідомляє WWF в Україні.

    Зазначається, що пріоритетом проекту буде підтримка безперешкодних екологічних коридорів, які забезпечуватимуть вільне пересування видів, що зазнають найбільшого впливу від авто та залізничних шляхів. А саме великих хижаків (бурих ведмедів, вовків, рисей) та деяких видів травоїдних.

    «Практичні заходи при плануванні, будівництві, управлінні та моніторингу великих інфраструктурних об’єктів будуть сфокусовані на чотирьох пілотних об'єктах, а саме: плануванні автошляхів Міклош (Угорщина) – Кошіце (Словаччина) – Ужгород (Україна), Тіргу Муреш – Ясі (Румунія), автошляху Бескиди (Чехія – Словаччина) тощо», — ідеться у повідомленні.

    Над створенням спеціальних мостів – екодук – працюють екологи та учасники проекту Transgreen, який фінансується фондами Євросоюзу за допомогою проекту Interreg — Дунайської транснаціональної програми для підтримки дружніх до довкілля та безпечних транспортних систем.

    Словаччина Чехія Україна
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