«Потрібно не лише говорити, а й робити». Зеленський у розмові з Байденом зробив кілька обіцянок

«Зеленський має намір вжити низку подальших кроків по реформах, за якими Вашингтон буде уважно стежити орлиним поглядом», стверджує джерело

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв президенту США Джо Байдену подальші кроки з реформування держави. У Вашингтоні, перш за все чекають прозорого завершення конкурсу на посаду глави Спеціалізованої прокуратури (САП). Про це НВ повідомило інформоване джерело в дипломатичних колах.

«Вони говорили про очну зустріч, необхідність реформ, ПДЧ НАТО, загрозу національній безпеці, що виходить від «Північного потоку-2 «і про продовження підтримки США України для протистояння російській агресії», – пояснив співрозмовник видання.

За його словами, ця розмова стала важливою для подальшого зміцнення двосторонніх відносин, незалежно від відмінностей, як в кожній з країн прокоментували підняті під час розмови теми.

Так, в Офісі президента написали, що Байден «зазначив лідерство Зеленського в впровадженні фундаментальних реформ в країні».

«Зеленський – незалежно від того, що говориться в його коментарі з приводу розмови з американським лідером, – має намір вжити низку подальших кроків по реформах, за якими Вашингтон буде уважно стежити орлиним поглядом. Наприклад, чи проведе Офіс Зеленського прозорий конкурс на посаду прокурора САП», – вважає співрозмовник ЗМІ.

На його думку, Вашингтон продовжить робити все можливе по відношенню до «Північного потоку-2» і НАТО для підтримки України, але й Київ тепер повинен продемонструвати сумлінність і виконати домашню роботу за тими зобов’язаннями, які лягли на команду Зеленського щодо реформ.

«Як і в будь-яких хороших відносинах, обидві сторони намагаються з усіх сил. З огляду на кроки, зроблені адміністрацією Байдена, тепер українському президенту і його команді потрібно не тільки говорити, а й робити», – підкреслило джерело видання.

Крім того, співрозмовник додав, що в цій розмові, з великою ймовірністю, не обговорювалася додаткова фінансова підтримка або поставки американського летальної зброї Києву.

агадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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