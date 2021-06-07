Порошенко назвав позитиви у розмові Зеленського і Байдена

П’ятий президент України зазначив, що ми – одна національна збірна, коли йдеться про наші інтереси у світі

Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» – дотримано. І ще одна позитивна новина – анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», – написав Порошенко у Facebook.

«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це – наш принциповий підхід», – наголосив Петро Порошенко.

«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», – нагадав лідер «Європейської Солідарності».

«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», – резюмував п’ятий президент.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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