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    Порошенко назвав позитиви у розмові Зеленського і Байдена

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    Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку, відзначив Петро Порошенко - Порошенко назвав позитиви у розмові Зеленського і Байдена
    Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку, відзначив Петро Порошенко
    Фото: eurosolidarity

    П’ятий президент України зазначив, що ми – одна національна збірна, коли йдеться про наші інтереси у світі

    Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

    «Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» – дотримано. І ще одна позитивна новина – анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», – написав Порошенко у Facebook.

    «Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це – наш принциповий підхід», – наголосив Петро Порошенко.

    «Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», – нагадав лідер «Європейської Солідарності».

    «Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», – резюмував п’ятий президент.

    Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

    Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

    «Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

    Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність Джозеф Байден політика Володимир Зеленський президент
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    Порошенко назвав позитиви у розмові Зеленського і Байдена