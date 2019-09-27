  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Слуга народу» Мовчан взяв собі єдиним помічником 24-річну танцівницю

    • Розсилка
    Гриценко працює у Мовчана за строковим трудовим договором на постійній основі - «Слуга народу» Мовчан взяв собі єдиним помічником 24-річну танцівницю
    Гриценко працює у Мовчана за строковим трудовим договором на постійній основі

    Ще на початку цього року Гриценко шукала роботу організатора масових заходів

    Депутат-мажоритарник від партії «Слуга народу» Олексій Мовчан взяв собі єдиним помічником 24-річну танцівницю та весільного адміністратора Валерію Гриценко.

    Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

    Як ідеться на сайті Верховної Ради, Гриценко працює у Мовчана за строковим трудовим договором на постійній основі.

    1_20

    Ще на початку цього року Гриценко шукала роботу організатора масових заходів.

    Згідно з інформацією у її резюме, вона хореограф-постановник. Закінчила Харківську державну академію культури. Як танцівниця працювала в турецьких готелях та на круїзному лайнері.


    83896abb-dfcd-4524-ab26-c59a8744bad8_w650_r0_s

    Згодом Гриценко перекваліфікувалась у весільного адміністратора і, схоже, продовжує, суміщати цю роботу з роботою помічниці депутата.


    88005993-0a62-401c-b1b1-f9f0116d690d_w650_r0_s

    Окрім того, свого часу Гриценко пропонувала свої послуги як моделі.


    8ca669dc-9fa7-4453-8152-b520b1b6658f_w650_r0_s

    Валерія Гриценко є донькою секретаря кременчуцької міськради Юрія Гриценка.

    Олексій Мовчан потрапив до Верховної Ради 9-го скликання як мажоритарник від «Слуги народу», здобувши перемогу на 150 виборчому окрузі у Полтавській області.

    Наразі він є головою підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

    Читайте також
    депутат партії партія Слуга народу послуги Олексій Мовчан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ