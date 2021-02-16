Конфлікт в прямому ефірі – Арестович чи то вибачився, чи то знову образив Геращенко

Під час ефіру Арестович прирівняв «Євросолідарність» з жіночою общагою

Ірина Геращенко покинула прямий ефір програми «Свобода слова» на каналі ICTV через словесний конфлікт з радником президента

Народна депутатка та співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звернулася до віцепрем'єра з питань євроінтеграції Ольги Стефанишиної з проханням оцінити сексистське висловлювання, яке напередодні пролунало з вуст Олексія Арестовича в ефірі «Свободи слова».

Геращенко покинула прямий ефір програми «Свобода слова» на каналі ICTV через словесний конфлікт, який виник під час дискусії з представниками влади, серед яких були очільник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, Олексій Арестович та віцепрем'єр Ольга Стефанишина. Вони звинуватили депутатку від «Європейської солідарності» у брехні.

З вуст Арестовича прозвучало порівняння «Євросолідарності» з жіночою общагою.

Конфлікт зав'язався через те, що Геращенко звинуватила президента Володимира Зеленського в тому, що під час візиту на Донбас він використав слово «сепаратисти». У відповідь Арестович заявив, що серед військових прийнято називати ворога «сєпарами»

Він також звинуватив опозицію в тому, що вона у своїй критиці навіть опускається до того, що критикує зовнішність президента. На думку Арестовича, це рівень жіночої общаги.

Ірина Геращенко звернулася до віцепрем'єрки з питань євроінтеграції дати оцінку цьому сексистському висловлюванню.

У себе в Facebook Стефанішина написала, що сексистські висловлювання не повинні мати місце, хай якими палкими не були дискусії та зазначила, що очікує на вибачення Арестовича.

Водночас сам радник президента «вибачився» доволі специфічно.

«Приношу свої щирі вибачення жіночим гуртожиткам за порівняння їх із «ЄС», – написав він у соцмережі.

До слова, раніше співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звернулася до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора із заявою про шантаж і погрози на її адресу в соціальних мережах.



