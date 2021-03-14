«Слуга народу» розгляне питання про партійність Дубінського – Корнієнко

Раніше Олександр Корнієнко вже виключав Олександра Дубінського з парламентської фракції партії

Нова редакція статуту спростила процедуру виключення із лав пропрезидентської партії

Питання про виключення народного депутата Олександра Дубінського з партії «Слуга народу» може бути розглянуто найближчим часом. Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова», – сказав він.

Відповідно до нової редакції статуту партії «Слуга народу», її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про виключення з членів партії.

Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми і статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитує партію або завдають їй шкоди.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі «Слуги народу» є порушення «через проведення «своїх» конференцій і непокору керівним органам партії».

При цьому керівник партії підкреслив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації «Слуги народу» вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то «всі його подальші дії зі скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді».

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту.

«Незважаючи на те, що статут іще не зареєстрований у Мін'юсті, він починає діяти з моменту його прийняття на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись із тим, що він є членом Національної ради громад», – наголосив Корнієнко.

Відповідно до нового статуту, голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками політради і Нацради громад, що і було зроблено на вимогу членів обласної партійної організації. За словами Корнієнка, на конференцію зібралися 15 з 25-ти осіб, закріплених за Київським обласним центром, був кворум, тому конференція легітимна.

Разом з тим, голова партії «Слуга народу» уточнив, що протягом 10 днів новий статут буде відправлений на реєстрацію, але за реєстрами в цей період головою Київської обласної організації залишається Дубінський.

«Ми сподіваємося, що він не буде здійснювати протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної організації є Андрій Мотовиловець і з ним буде налагоджуватися взаємодія», – заявив Корнієнко.

На офіційній сторінці партії «Слуга народу» взагалі видалено згадку про Київську обласну організацію.

На конференції осередку партії «Слуга народу» у неділю, 14 березня, Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

На сайті обласної організації «Слуги народу» також зʼявилося повідомлення про те, що «у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії».

Дубінський назвав ініціаторів такого рішення «аферистами і шахраями» та звернувся за розʼясненнями до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося раніше, на учорашньому зʼїзді партії Олександр Дубінський був обраний до новоствореного керівного органу партії – Ради громад. До керівного партійного органу Дубінський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.

У лютому Олександр Корнієнко повідомив, що поставив підпис під документом про виключення Олександра Дубінського з партійної фракції у Верховній Раді.