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    Думки вголос

    Рівень дна зашкалює. Як «слуги народу» виправдовують своє порушення закону

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Рівень дна зашкалює. Як «слуги народу» виправдовують своє порушення закону

    Після прийняття рішення з‘їздом про участь в місцевих виборах, партія вже суб‘єкт виборчого процесу

    Рівень дна, Слуг Народу зашкалює.

    Реально, партія влади виправдовує своє порушення закону про проведення конференції в закладі освіти, тим що вони ще не почали виборчу кампанію. 

    Я мовчу про юридичну складову, вони абсолютно не праві, але:

    Навіть проста логіка процесу: Партія проводить з‘їзд про висунення мера і кандидатів до Київради в університеті Тараса Шевченка і каже — не звинувачуйте нас в адмін ресурсі. Це була не партійна анітація, а так просто, люди зібрались...

    Тобто, всі бачать що це агітація, вони самі роблять з цього відосюжети і новини, але ні...

    «Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается», - добавили в пресс-службе.

    Ну і про юридичну складову, після прийняття рішення з‘їздом про участь в місцевих виборах, партія вже суб‘єкт виборчого процесу.


    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    партія Слуга народу
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