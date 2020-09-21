Рівень дна зашкалює. Як «слуги народу» виправдовують своє порушення закону

Леонід Ємець Народний депутат 7 і 8 скликань

Леонід Ємець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після прийняття рішення з‘їздом про участь в місцевих виборах, партія вже суб‘єкт виборчого процесу

Рівень дна, Слуг Народу зашкалює.

Реально, партія влади виправдовує своє порушення закону про проведення конференції в закладі освіти, тим що вони ще не почали виборчу кампанію.

Я мовчу про юридичну складову, вони абсолютно не праві, але:

Навіть проста логіка процесу: Партія проводить з‘їзд про висунення мера і кандидатів до Київради в університеті Тараса Шевченка і каже — не звинувачуйте нас в адмін ресурсі. Це була не партійна анітація, а так просто, люди зібрались...

Тобто, всі бачать що це агітація, вони самі роблять з цього відосюжети і новини, але ні...

«Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается», - добавили в пресс-службе.

Ну і про юридичну складову, після прийняття рішення з‘їздом про участь в місцевих виборах, партія вже суб‘єкт виборчого процесу.





Джерело: Блог Леоніда Ємця

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