Дубінського усунули з посади голови київського обласного осередку «Слуги народу»

Дубінський більше не є головою Київської обласної організації «Слуги народу»

Усунення з посади сталося під час конференції осередку партії «Слуга народу», що відбулася у неділю

Нардеп Олександр Дубінський, що потрапив під санкції США і був виключений з фракції «Слуга народу», більше не є головою Київської обласної організації «Слуги народу».

Про це повідомила Українська правда з посиланням на свої джерела.

Під час конференції осередку партії «Слуга народу», що відбулася у неділю, Олександра Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили.

У суботу ввечері розпорядження про скликання такої конференції видав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на вимогу колег, що представляють Київщину.

Замість Дубінського місцеву організацію очолив нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Андрій Мотовиловець.

Як повідомляв «Главком», 14 березня, може стати останнім днем керівництва Олександра Дубинського Київською обласною організацією «Слуги народу».

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубинський став одним з членів Національної ради громад – нового керівного органу партії «Слуга народу». До керівного партійного органу Дубинський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.

Читайте також: