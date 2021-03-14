Нардеп Дубінський назвав однопартійців «аферистами та шахраями»

Одіозний народний депутат прокоментував свою відставку з посади голови Київського обласного партійного осередку

«Шахрайською схемою» вважає народний депутат Олександр Дубінський своє усунення з посади керівника Київської обласної організації партії «Слуга народу». Законодавець розмістив у Facebook відео, на якому назвав ініціаторів такого рішення «аферистами і шахраями» і звернувся до президента Володимира Зеленського з питанням , чи погоджував той зміну керівництва Київської обласної організації партії.

Також Олксандр Дубінський на своїх сторінках у соцмережах виклав відео «альтенративного» недільного засідання, на якому був присутній разом з трьома однодумцями.

Як повідомлялося раніше, під час конференції осередку партії «Слуга народу» у неділю, 14 березня, Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Члени партійного осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київський обласний партійний осередок. За повідомленням на сайті обласної організації партії «Слуга народу» у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Дубінського з партії.

Як повідомлялося раніше, на учорашньому зʼїзді партії Олександр Дубанський був обраний до новоствореного керівного органу партії – Ради громад. До керівного партійного органу Дубинський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.