Нардеп Дубінський залишився у керівництві «Слуги народу»

У Національній раді громад партії Дубінський представлятиме Київщину

До нового керівного органу партії «Слуга народу» – Національної ради громад – увійшов народний депутат Олександр Дубінський, який зараз перебуває під санкціями Міністерства фінансів США та раніше був виключений із парламентської фракції партії. Про це повідомляється на партійному сайті.

Склад Нацради громад оголосив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на позачерговому з'їзді політсили в суботу.

Корнієнко уточнив, що Національна рада громад складається з голів обласних організацій партії та київської міської та криворізької міської організацій.

Так, туди увійшли голова Київської обласної організації партії Олександр Дубінський, Київської міської – Микола Тищенко, Криворізької міської – Юрій Корявченков.

Народний депутат Олександр Качура очолив Кримську республіканську організацію партії.

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія увійшов до складу Нацради громад як очільник Миколаївської облорганізації партії.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – як голова Запорізької обласної організації.

Як вже повідомлялося, сьогодні вранці об 11:00 у культурно-виставковому центрі «Парковий» почався зʼїзд політичної партії «Слуга народу». На зʼїзді було схвалено нову редакцію статуту партії, відповідно до якої в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад.

За вповідомленням пресслужби партії «Слуга народу», Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію. При цьому заборонено одночасно бути членом політради та Ради громад. Тому керівники обласних осередків, які вже увійшли до політради, мають до 15 квітня визначитися з тим, яку посаду обрати. До того часу вони у Раді громад мають дорадчий голос.

При цьому партія «Європейська Солідарність» закликала президента «перейти від політики окозамилювання з допомогою «відосиків» до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання».

1 березня поблизу міста Стрий Львівської області автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas.

Раніше повідомлялось, що в партії «Слуга народу» обговорюють питання усунення Олександра Дубінського з посади голови Київської обласної організації партії.