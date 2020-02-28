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    «Слуга народу» у Мелітополі влаштував дебош: зламав двері, обливався водою і залазив на стіл

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    Зламавши двері та опинившись у залі, Володимир Крейденко зайняв місце в президії - «Слуга народу» у Мелітополі влаштував дебош: зламав двері, обливався водою і залазив на стіл
    Зламавши двері та опинившись у залі, Володимир Крейденко зайняв місце в президії

    Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі

    Народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко намагався поставити на порядок денний міськради питання про зниження тарифів на тепло. Для цього він зламав двері в сесійний зал, зайняв крісло головуючого та облив одного з місцевих депутатів водою.

    Про це повідомляють місцеві видання Ria-M і MV.org.ua.

    Засідання сесії міськради було заплановане на 10 ранку. Крейденко з охороною і прихильниками вже о 9 ранку намагався потрапити в зал, в якому воно мало відбуватися.

    «Виявилося, що двері до сесійної зали були ще закриті. Тоді народний депутат став вибивати двері руками і ногами на очах у поліції. Коли правоохоронці стали робити зауваження Володимиру Крейденку, той заявив, що буде писати заяву на поліцейських, які перешкоджають діяльності депутата Верховної Ради», - зазначає місцеве видання.

    Зламавши двері та опинившись у залі, Крейденко зайняв місце в президії. Виникла сутичка. «Слуга народу» облив одного з місцевих депутатів водою. А прориваючись до трибуни, намагався залізти на стіл.

    Сесія міськради тривала 10 хвилин. За всі питання місцеві депутати проголосували пакетом. Питання про тарифи розглянуто не було.

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    «Слуга народу» у Мелітополі влаштував дебош: зламав двері, обливався водою і залазив на стіл
    «Слуга народу» у Мелітополі влаштував дебош: зламав двері, обливався водою і залазив на стіл
    «Слуга народу» у Мелітополі влаштував дебош: зламав двері, обливався водою і залазив на стіл
    «Слуга народу» у Мелітополі влаштував дебош: зламав двері, обливався водою і залазив на стіл
    «Слуга народу» у Мелітополі влаштував дебош: зламав двері, обливався водою і залазив на стіл

    Пресслужба Крейденка на його офіційній сторінці прокоментувала те, що трапилося ось так: «Сьогодні вранці в приміщенні міської ради міста Мелітополя народний депутат Володимир Крейденко прийшов на сесію з метою вирішення питання щодо зниження тарифів на тепло для жителів Мелітополя. Депутати місцевої ради заблокували народного депутата і його прихильників для того, щоб це питання не порушувалося на сесії міської ради. Сама сесія відбулася з грубими порушеннями регламенту».

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    Володимирові Крейденку 32 роки. Він уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку «Слуги народу» посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації «Совість і надія України».

     

    Верховна Рада міськрада депутат місцева влада бійка Запорізька область партія Слуга народу
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