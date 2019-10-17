«До весни доведеться створювати іншу партію». У «Слузі народу» зріє заколот



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За словами Дубінського, до весни можливо прийдеться «створювати аналог партії «Наш Край»

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський не виключає створення нової партії на місцеві вибори, якщо до весни «буде без реальних реформ, зниження тарифів, справедливого суду і посадок».

Про це Дубінський 17 жовтня написав у Facebook.

«Вчора на фракції обговорювали в кулуарах з одним розумним товаришем подальші наші перспективи - якщо далі все буде без реальних реформ, зниження тарифів, справедливого суду і посадок, але з фіскалізацією малого бізнесу. Прийшли до висновку, що до весни нам доведеться створювати аналог партії «Наш Край», і домовлятися з місцевими елітами, щоб не програти місцеві вибори», - повідомив Дубінський.

«Коротше, Кононенку, Москаленку, Грановському, Кернесу, Труханову, Райніну і іншим товаришам з колишніх можна не переживати. Все ще у них попереду», - зауважив нардеп.

До слова, раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на натяк нардепа Дубінського про залежність нинішньої влади від прямих вказівок МВФ, запропонувавши тому продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.