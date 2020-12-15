«Слуга» Семінський на засіданні Ради розглядав «Лексуси» (фото)

Журналісти показали, що насправді цікавить депутатів монобільшості у Раді

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Семінський під час засідання Верховної Ради знову відволікався на непарламентські справи і був спійманий фотокореспондентом видання «Букви».

«Нардеп Семінський тільки що надривався про мир на Донбасі. Ось що насправді цікавить нардепа під час засідання. Тойота і Лексус. Дилерська конференція», - написала до світлини головна редакторки видання Тетяна Ніколаєнко.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Семінський під час засідання Верховної Ради листувався, ймовірно, зі своєю коханкою– помічницею Катериною Демченко. У телефоні Семінського дівчина підписана як «Черк Нат Сівер». За цим номером Telegram знаходить контакт Катерини Демченко. ЗМІ зазначає, що фото в неї у Facebook, у Telegram і в телефоні нардепа під ім'ям «Черк Нат Сівер» збігаються.

Згідно з інформацією в профілі дівчини, вона працює в «Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто». Компанія з такою ж назвою є в декларації Семінського, вона належить його дружині Тетяні Бушай. Також Демченко є в списку помічників нардепа.

Депутат Семінський і його співрозмовниця в листуванні називають одне одного «котиками», обговорюють «вчорашнє» і обмінюються любовними смайлами і компліментами.

«Мур-мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу», – писав дічині Семінський.

Нагадаємо, раніше нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською».