Нардепи визначились, як працюватимуть під час «локдауну»

Разумков зауважив, що народні депутати готові збиратись на позачергові засідання достатньо швидко

Два тижні під час посиленого карантину у січні народні депутати працюватимуть у комітетах. Про це на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради сказав голова партії «Слуга народу», народний депутат Олександр Корнієнко.

«Вся країна не працює два тижні, а Верховна Рада – тільки один тиждень. У нас були заплановані пленарні тижні з 11 по 15 і 18 по 22-ге (січня – ред.). Тепер у ці тижні буде робота у комітетах – з 11-го по 22-ге. А наступний тиждень, який був якраз запланований як вихідний тиждень, тому що це перерва між двома сесіями, тому що у нас закінчується четверта сессія і починається у перший вівторок лютого п’ята сесія. Тиждень з 25 січня, відповідно, до 29 січня якраз буде робочим. Тому, фактично, ми свою відпустку плануємо використати для роботи, а ті два тижні буде робота у комітетах», - сказав Корнієнко.

Крім того, спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу зауважив, що, у разі необхідності «народні депутати готові збиратись на позачергові засідання достатньо швидко».

Також Разумков повідомив, скільки нардепів зараз хворіють на Covid-19. Всього 21 депутат Ради наразі лікується від коронавірусу.

До слова, Рада у вівторок розгляне закони про відновлення повноважень НАЗК. Про це повідомив Разумков.

Тим часом коронавірус в Україні дещо пішов на спад. Зазначимо, що очільник МОЗ Максим Степанов пояснив це тим, що люди почали менше звертатися до медиків, щоб зробити тести.

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

Зазначимо, що глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном. Адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.