«Слуги народу» 21 липня представлять публічний звіт



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Фракція «Слуга народу» 21 липня підіб'є підсумки роботи за рік

Нардепи від монобільшості 15 червня обговорюють програму діяльності уряду

Фракція партії «Слуга народу» планує 21 липня представити публічний звіт щодо своєї діяльності.

Про це сказала заступник голови фракції Євгенія Кравчук 15 червня, повідомляє Укрінформ.

«Ми зробимо публічний звіт - і кожного депутата, і загалом як фракції - 21 липня, коли буде рівно рік від виборів. Тобто не тоді, коли каденція почалася, а саме коли були парламентські вибори», - сказала Кравчук.

Зазначимо, що фракція партії «Слуга народу» 15 червня проводить своє засідання. У засіданні бере участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Президент Володимир Зеленський не планує брати участь у сьогоднішньому засіданні фракції.

Зазначимо, що на цьому засіданні обговорюється програма діяльності уряду та кандидатура на посаду міністра освіти і науки.

Також нагадаємо, що 153 народні депутати фракції «Слуга народу» є мільйонерами відповідно до даних їх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.

Разом 247 народних депутатів «Слуги народу» задекларували 1,1 млрд. грн. (90% коштів – готівка).