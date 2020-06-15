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    Наука та освіта

    Нардеп повідомила про нову кандидатуру на посаду міністра освіти

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    Кандидатка на посаду міністра освіти і науки України &nbsp;Людмила Паращенко - Нардеп повідомила про нову кандидатуру на посаду міністра освіти
    Кандидатка на посаду міністра освіти і науки України  Людмила Паращенко

    Людмила Паращенко зараз очолює Київський ліцей бізнесу

    Новим претендентом на посаду міністра освіти та науки може стати доктор наук з державного управління та кандидат педагогічних наук Людмила Паращенко. Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун на своїй сторінці у Фейсбуці.

    «Тим часом з'явилась інформація про нову кандидатуру на посаду міністра освіти і науки України – Людмила Паращенко. Зараз вона очолює Київський ліцей бізнесу. Раніше працювала в деяких міжнародний проектах з реформування освіти», – повідомила Інна Совсун.

    За словами народної депутатки, складно сказати, наскільки реальною є ця кандидатура, адже так само є інформація про те, що ввечері на фракцію «Слуга народу» буде виноситись кандидатура чернігівського ректора Сергія Шкарлета.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

    Міністерство освіти і науки освіта кадрові зміни
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