У «Слузі народу» запустили центральний штаб для підготовки до місцевих виборів



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Медійним офісом керує заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук Фото6 РБК-Україна

Роль центрального штабу зводиться до формування загальної політики для регіональних штабів

У «Слузі народу» запустили центральний штаб для підготовки до місцевих виборів. Медійним офісом керує заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Діджитал-напрямком у штабі займається команда Михайла Федорова на чолі з давнім соратником віце-прем'єра народним депутатом Михайлом Крячко.

Про це пише «РБК-Україна».

Голова партії Олександр Корнієнко заявив, що роль центрального штабу зводиться до формування загальної політики для регіональних штабів.

За словами Корнієнка, у регіонах штаби підшукують собі консультантів, інші ж звертаються за рекомендацією «до центру».

«У деяких випадках ми можемо самі порадити штабу створити технологічну групу і яких спеціалістів слід до неї включити. У більшості своїй це - все ті ж люди, з якими ми працювали на парламентських виборах. У нас було приблизно 25 так званих «комісарів» - технологів-консультантів», - заявив він.

Відбором майбутніх кандидатів від партії та координаторів в команді Зеленського займаються голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко та перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Нагадаємо, на Банковій прокоментували ймовірність переносу місцевих виборів. Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов заявив в інтерв’ю Главкому», що місцеві вибори пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.