Кожен другий «слуга» у парламенті – мільйонер



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Разом 247 народних депутатів «Слуги народу» задекларували 1,1 млрд. грн Фото: Верховна Рада

Трійка найбагатших «слуг народу» - нардепи Воронько, Сова і Герус

153 народні депутати фракції «Слуга народу» є мільйонерами відповідно до даних їх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.

Такі дані відображені в деклараціях народних депутатів, доступних на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (розділ 12, грошові активи).

Комітет виборців склав ТОП-10 найбагатших депутатів «Слуги народу»:

Олег Воронько – задекларував 123 млн. грн.; Олександр Сова – 79 млн. грн.; Андрій Герус – 38 млн. грн.; Роман Мулик – 24 млн. грн.; Остап Шипайло – 22 млн. грн.; Руслан Горбенко – 22 млн. грн.; Олександр Трухін – 21 млн. грн.; Давид Арахамія – 21 млн. грн.; Гео Лерос – 20 млн. грн.; Артем Культенко – 19 млн. грн.

Найменше коштів серед депутатів «Слуги народу» задекларували Сергій Колебошин (75 тис. грн.), Єлизавета Богуцька (66 тис.), Орест Саламаха (62 тис.), Юлія Овчинникова (55 тис.) та Анатолій Драбовський (16 тис.).

Разом 247 народних депутатів «Слуги народу» задекларували 1,1 млрд. грн. (90% коштів – готівка).

При підрахунку враховувалися лише грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи до уваги не бралися. Також не враховувалися грошові активи, які перебувають у власності дружин, чоловіків депутатів та їх сумісні кошти. Позичені кошти також не враховувалися. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.