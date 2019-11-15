«Слуги народу» навмисно затягують приведення до присяги В’ятровича, - Парубій



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Андрій Парубій: «Слуги народу» кричали на попередньому засіданні, що не допустять Володимира В’ятровича в Раду Фото: eurosolidarity.org

Андрій Парубій: Володимир В’ятрович вже є народним депутатом, він має відповідне посвідчення від ЦВК, йдеться лише про ритуальну дію, яка має відбутися на засіданні Верховної Ради

Монобільшість і голова Верховної Ради Дмитро Разумков штучно затягують приведення до присяги Володимира В’ятровича. Про це сказав на брифінгу народний депутат фракції «Європейська солідарність» Андрій Парубій, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Вчора ЦВК зареєструвала народним депутатом України від «Європейської солідарності» мого побратима Володимира В’ятровича. Невідкладно ЦВК передала ці документи у Верховну Раду і зранку вони були зареєстровані в Апараті парламенту. Фактично, згідно закону, наступна дія має бути тільки одна – приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Це формальна річ, яка виконується автоматично після того, як документи надходять у Верховну Раду»,- сказав він.

«На превеликий жаль, голова Верховної Ради на мої звернення і прохання відмовляється сьогодні оголосити приведення до присяги Володимира В’ятровича, апелюючи до того, що нібито не знайшли документи. Я авторитетно стверджую: документи всі від ЦВК знаходяться у Верховній Раді і вважаю дану позицію виключно політичною від «Слуг народу» і команди Зеленського, які вважають, що мова – це маніпуляція, армія – це маніпуляція. Це намагання сьогодні позбавити права В’ятровича приступити до своїх обов’язків як обраного українським народом народного депутата України»,- зазначив Парубій.

«Я хочу звернутися до керівництва ВРУ публічно, особисто до голови Верховної Ради України сьогодні невідкладно оголосити приведення до присяги народного депутата України Володимира В’ятровича. Він вже є народним депутатом, він має відповідне посвідчення від ЦВК, йдеться лише про ритуальну дію, яка має відбутися на засіданні Верховної Ради України», – зауважив Парубій.

Фото: eurosolidarity.org

Він повідомив, що наступне засідання парламенту відбудеться 2 грудня і таким чином монобільшість намагається ще на 15-17 днів відтягнути момент, коли Володимир В’ятрович буде народним депутатом України. «Вони кричали на попередньому засіданні, що не допустять В’ятровича в Раду, і сьогодні вони намагаються це своє дуже сумнівне гасло втілити в життя»,- додав Парубій.

Як повідомлялося, ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання, адже Наталя Бойко, наступна за списком від «Європейської солідарності», стала радником прем'єрміністра Олексія Гончарука.

Наталія Бойко також заявила, що відмовилася від мандата, щоб продовжити роботу в енергетичній сфері.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

Як повідомлялося, депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.