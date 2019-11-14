В'ятрович отримав посвідчення нардепа



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Володимир В'ятрович ішов №25 у списку «Європейської солідарності»

ЦВК зареєструвала В’ятровича народним депутатом

Екскерівник Українського інституту національної памяті Володимир В'ятрович став народним депутатом та отримав відповідне посвідчення.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Є рішення ЦВК про визнання В’ятровича В.М. обраним народним депутатом», - написав ексглава УІНП.

Як повідомлялося, ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання, адже Наталя Бойко, наступна за списком від «Європейської солідарності», стала радником прем'єрміністра Олексія Гончарука.

Наталія Бойко також заявила, що відмовилася від мандата, щоб продовжити роботу в енергетичній сфері.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

Як повідомлялося, депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.