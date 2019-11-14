Кандидатка від «Євросолідарності» пояснила, чому пропустила В'ятровича до Ради

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Наталія Бойко проміняла Верховну Раду на посаду радника прем'єрміністра

Бойко вважає, що може бути більш ефективною і далі професійно розвиватися у сфері енергетики

Член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко, яка повинна була зайти в парламент за списком «Європейської солідарності» замість Ірини Луценко, заявила, що відмовилася від мандата, щоб продовжити роботу в енергетичній сфері.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Бойко, протягом 10 останніх років вона професійно розвивається в енергетичній сфері – «від першого кроку в юриспруденції, консалтингу та проєктної роботи в приватному секторі до нинішньої допомоги державі з впровадженням реформ». Саме в цій сфері вона бачить свою подальшу роботу.

«Ми лише на дуже ранньому етапі реформування енергетичних ринків. Ми ще не завершили реформу державних компаній. Лише почали напрацювання спільного плану для енергетики і клімату. Нам ще потрібно знайти ефективні механізми для досягнення енергетичної незалежності. Нам потрібно зміцнювати засади енергетичної безпеки. Нам потрібно відстоювати місце України в геополітичній грі – як у боротьбі проти Nord Stream 2, так і в збереженні транзиту та посиленні ролі у регіоні. Я відчуваю, що можу зараз бути більш корисною у впровадженні цих ключових змін, допомагаючи у реформах. Тут я зараз можу бути більш ефективною і далі професійно розвиватися у сфері енергетики», - написала вона.

Як повідомлялося, ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання, адже Наталя Бойко, наступна за списком від «Європейської солідарності», стала радником прем'єрміністра Олексія Гончарука.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

Як повідомлялося, депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.