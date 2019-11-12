Депутати проголосували за припинення повноважень депутатки від партії Петра Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Луценко пояснила, що йде з парламенту через проблеми зі здоров'ям

За дострокове припинення повноважень депутата Ірини Луценко проголосували 275 парламентарів

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосувала за проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко.

За постанову проголосувало 275 депутатів.

«Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла», - пояснила депутатка.

У своєму прощальному слові перед парламентарями Ірина Луценко подякувала Юлії Тимошенко, Петру Порошенку та своєму чоловікові Юрію Луценку за підтримку у політиці.

Замість нардепа Ірини Луценко за списком «Європейської солідарності» до Верховної Ради пройде колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Як повідомлялося, депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.

У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

У разі, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС».

Як повідомлялось, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.