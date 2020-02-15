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    «Слуги» офіційно оголосили «Парковий» своїм офісом

    • Розсилка
    &laquo;Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур&raquo;, &mdash; Кравчук - «Слуги» офіційно оголосили «Парковий» своїм офісом
    «Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур», — Кравчук

    У «Парковому» проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів

    Партія «Слуга народу» вибрала своїм офісом конгресно-виставковий центр «Парковий». Про це розказала заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

    «Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур», — сказала Кравчук.

    Вона нагадала, що саме в Парковому проходили виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії Слуга народу.

    У «Парковому» проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів. 15 та 16 лютого там пройдуть тренінги для обраних голів ОТГ від партії Слуга народу.

    Сьогодні, 15 лютого, відбувається з'їзд «Слуга народу», де партію оголосять центристською політсилою і оберуть вищу раду партії.

    Джерело: LB.ua

    вибори партії партія Слуга народу Євгенія Кравчук
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