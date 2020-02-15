«Слуги» офіційно оголосили «Парковий» своїм офісом
«Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур», — Кравчук
У «Парковому» проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів
Партія «Слуга народу» вибрала своїм офісом конгресно-виставковий центр «Парковий». Про це розказала заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.
«Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур», — сказала Кравчук.
Вона нагадала, що саме в Парковому проходили виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії Слуга народу.
У «Парковому» проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів. 15 та 16 лютого там пройдуть тренінги для обраних голів ОТГ від партії Слуга народу.
Сьогодні, 15 лютого, відбувається з'їзд «Слуга народу», де партію оголосять центристською політсилою і оберуть вищу раду партії.
Джерело: LB.ua