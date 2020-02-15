«Слуги» офіційно оголосили «Парковий» своїм офісом



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«Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур», — Кравчук

У «Парковому» проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів

Партія «Слуга народу» вибрала своїм офісом конгресно-виставковий центр «Парковий». Про це розказала заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

«Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур», — сказала Кравчук.

Вона нагадала, що саме в Парковому проходили виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії Слуга народу.

У «Парковому» проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів. 15 та 16 лютого там пройдуть тренінги для обраних голів ОТГ від партії Слуга народу.

Сьогодні, 15 лютого, відбувається з'їзд «Слуга народу», де партію оголосять центристською політсилою і оберуть вищу раду партії.

Джерело: LB.ua