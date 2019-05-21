Смертельна ДТП у Харкові: відкрито справу на експертів



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Смертельна ДТП у Харкові

Кримінальне провадження відкрито експертів, які не змогли визначити швидкість руху автомобіля Lexus під керуванням іншої фігурантки справи Зайцевої

За наполяганням захисту Геннадія Дронова – фігуранта справи про резонансне смертельне ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017 року – відновлено слідчі дії проти експертів НДІ судових експертиз імені Бокаріуса (Харків).

Про це повідомив адвокат Дронова Сергій Перепелиця.

«Ще 10 травня ми подали до Ленінського райсуду Харкова апеляційну скаргу на постанову слідчого Холодногірського відділу ГУ Нацполіції України в Харківській області про закриття кримінального провадження проти працівників НДІ судових експертиз імені Бокаріуса, які не змогли визначити швидкість руху автомобіля Lexus під керуванням іншої фігурантки справи Олени Зайцевої. 16 травня відбулося судове засідання з приводу оскарження постанови, проте слідчий до суд не прийшов, матеріали кримінального провадження не надав», – зазначив Перепелиця.

Водночас, за його словами, вже 17 травня прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 сам скасував цю постанову.

«На сьогодні матеріали передані до Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області для проведення подальшого розслідування», – додав Перепелиця.

За його словами, поки що захисту Дронова про хід розслідування не повідомлено.

Нагадаємо, у січні адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця подав заяву в поліцію про відкриття кримінального провадження стосовно експертів НДІ імені Бокаріуса, які проводили автотехнічні дослідження у справі про ДТП. Тоді ж за рішенням суду було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Розслідування доручили Холодногірскому відділу поліції.

За результатами експертизи в Дніпропетровську, швидкість автомобіля інший фігурантки справи Олени Зайцевої, яка виїхала на червоне світло, була 106 км/год. Експерти ж Харківського НДІ імені Бокаріуса зазначають, що швидкість її автомобіля була більше 80 км/год. У квітні поліція закрила провадження у зв’язку з тим, що слідство не встановило в діях судових експертів ознак кримінального правопорушення.

Як відомо, 26 лютого суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

ечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Джерело: Укрінформ