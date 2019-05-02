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    Смертельна ДТП у Харкові: суд дозволив відкрити справу на експертів

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    Винний у масштабній смертельній ДТП у Харкові на вулиці Сумській Геннадій Дронов має намір оскаржити свій вирок - Смертельна ДТП у Харкові: суд дозволив відкрити справу на експертів
    Винний у масштабній смертельній ДТП у Харкові на вулиці Сумській Геннадій Дронов має намір оскаржити свій вирок
    Фото: УНІАН

    Адвокат Дронова домігся відкриття кримінального провадження через суд

    Адвокат Геннадія Дронова, засудженого на 10 років позбавлення волі за звинуваченням у смертельній ДТП у Харкові,  домігся відкриття кримінального провадження щодо експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз.

    Про це повідомляє журналіст Тетяна Доцяк у Facebook.

    Справу порушено за статтею «завідомо неправдиве показання» або висновок експерта, йдеться у повідомленні.

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    «Це ті, що, зокрема, не змогли обчислити швидкість Lexus Зайцевої, тому що авто «розмито», - написала вона.

    Зазначається, що перша спроба відкрити виробництво закінчилася тим, що займатися ним поліція доручила не слідчому управлінню, а дільничному, який не тільки не має відповідних знань для розслідування, але і повноважень.

    «Справу закрили. І ось адвокат Дронова домігся відкриття справи через суд», - написала Доцяк.

    Як відомо, 26 лютого суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

    Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

    Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

     

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