На Житомирщині через загрозу коронавірусу ізолюють китайців, які будують об’їзну дорогу



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Китайців, які будують об'їзну дорогу в Житомирі, відправлять на карантин

Громадяни Китаю їздили до себе на батьківщину для святкування Китайського Нового року

Працівників китайської компанії, яка будує об’їзну автодорогу в Житомирі, відправлять на двотижневий карантин, аби запобігти загрозі спалаху коронавірусу.

Про це повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, отримано інформацію, що авіарейсом з Дубаю в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року, для продовження будівництва об'їзної автодороги навколо Житомира. За даними Державної міграційної служби, до виїзду закордон, близько 40 працівників з КНР працювало на об'єкті.

На засіданні тимчасової комісії щодо запобігання китайського коронавірусу, під головуванням заступника голови Наталії Остапченко, Людмила Олександрова, медпрацівник бази доповіла членам комісії, що 16 працівників із КНР залишалися на території України.

13 лютого прибув один працівник, якого було оглянуто та проведено медичний огляд. В результаті, для запобігання усіх ризиків, керівництвом компанії прийнято рішення ізолювати працівника на 14 днів. Надалі, усі інші працівники, прибулі з Китаю, будуть ізольовані. Голова Служби автомобільних доріг в Житомирській області Сергій Заїка повідомив, що контракти цих працівників не буде анульовано, тому що держава зазнає значних збитків.

У підсумку вирішено щоденно обмінюватися інформацією щодо новоприбулих працівників управлінню охорони здоров'я Житомирської ОДА та контактувати з Держміграційною службою.

Нагадаємо, шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії. Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні.

Як повідомлялося, евакуація громадян України з провінції Хубей, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

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