Смешко заявив, що зовнішня розвідка зобов’язана вивчити питання купівлі телеканалу ZiК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«В усьому світі визначено чотири елементи державної сили: економіка, військова, політико-дипломатична та інформаційна сили», - підкреслив Смешко

«Треба ставити завдання в стислі терміни, за тиждень-півтора, дати відповідь на питання про купівлю каналу ZiK», – зазначив Смешко

За законом України про розвідувальні органи, зовнішня розвідка відповідає за інформаційну безпеку України. Тому треба поставити їм завдання в стислі терміни дати відповідь на питання про джерела фінансування та купівлю каналу ZiК.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив Ігор Смешко, голова партії «Сила і Честь», перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки.

«В усьому світі визначено чотири елементи державної сили: економіка, військова, політико-дипломатична та інформаційна сили. Інформаційна – це особлива увага будь якого уряду. У нас є секретар РНБО який, по сумісництву, був призначений президентом головою міжвідомчої комісії по забезпеченню інформаційної безпеки, яка планує діяльність всіх розвідувальних служб, всіх спеціальних органів. Закон про розвідувальні органи говорить, що зовнішня розвідка (а в нас є дві зовнішні розвідки) відповідає за інформаційну безпеку. Тому треба ставити завдання в стислі терміни, за тиждень-півтора, дати відповідь на питання про купівлю каналу ZiK», – зазначив Смешко, якого цитує пресслужба партії «Сила і Честь».

Крім того, за словами Смешка, у розвідки є партнерські зв’язки з Заходом, тому можна звернутись до колег, і вони допоможуть зробити все оперативніше і ефективніше, як це було в інших випадках.

«У справі Лазаренка (Павло Лазаренко, екс-прем’єр міністр України, відбував покарання у США за відмивання грошей. – ред.) також було багато проблем в прокураторі. Потім комітет з питань розвідки зробив відповідні запити, і західні партнери все розповіли. Тому потрібна політична воля, щоб поставити конкретні терміни і виконувати свої обов’язки», – резюмував політик.

Нагадаємо, народний депутат від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne, купив телеканал Zik.

До медіахолдингу Zik належать телеканал Zik та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал Zik вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.

Як повідомлялося, Zik масово залишають топ-менеджери й журналісти.