Смілянський: під час війни знищено пів тисячі відділень «Укрпошти»

Попри бойові дії пенсії доставляються до Донецької та Луганської областей

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що під час війни знищено 500 відділень «Укрпошти», ще стільки ж залишилося на тимчасово окупованих територіях. Про це сьогодні він заявив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Навіть до тимчасово окупованих територій ми доставляємо пенсії та підтримуємо наших людей. І будемо це робити надалі. До речі, сьогодні пенсії доставлялися до Донецької та Луганської областей», – пообіцяв Смілянський.

Він зауважив, що вже понад 60% пенсій виплачено у Київській, Чернігівській, Сумській областях – території, які Збройні сили України звільнили від російської армії.

Загалом, в Україні діє 5 тис. стаціонарних відділень і 1 тис. пересувних відділень «Укрпошти».

Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.