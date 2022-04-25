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    Смілянський: під час війни знищено пів тисячі відділень «Укрпошти»

    Смілянський: під час війни знищено пів тисячі відділень «Укрпошти»
    фото з відкритих джерел

    Попри бойові дії пенсії доставляються до Донецької та Луганської областей

    Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що під час війни знищено 500 відділень «Укрпошти», ще стільки ж залишилося на тимчасово окупованих територіях. Про це сьогодні він заявив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    «Навіть до тимчасово окупованих територій ми доставляємо пенсії та підтримуємо наших людей. І будемо це робити надалі. До речі, сьогодні пенсії доставлялися до Донецької та Луганської областей», – пообіцяв Смілянський.

    Він зауважив, що вже понад 60% пенсій виплачено у Київській, Чернігівській, Сумській областях – території, які Збройні сили України звільнили від російської армії.

    Загалом, в Україні діє 5 тис. стаціонарних відділень і 1 тис. пересувних відділень «Укрпошти».

    Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Укрпошта Україна пенсія окупація #stoprussia
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    Смілянський: під час війни знищено пів тисячі відділень «Укрпошти»