Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі

Під час обстрілів поранення отримали також мирні мешканці області

У понеділок, 25 квітня, військові РФ кілька разів обстріляли Харківську область. Про це повідомив очільник регіону Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні від обстрілів окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч. Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках», – написав Синєгубов.

Він також повідомив про те, що внаслідок ракетної атаки росіян загинуло троє осіб, одна людина отримала поранення.

Також є інформація про обстріли у Золочівському районі. Там поранення отримали двоє місцевих жителів.

Нагадаємо, у Великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Пінічної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони.