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    Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі

    Ворог 25 квітня вдарив ракетами по Харківській області&nbsp; - Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі
    Ворог 25 квітня вдарив ракетами по Харківській області 
    фото з відкритих джерел

    Під час обстрілів поранення отримали також мирні мешканці області

    У понеділок, 25 квітня, військові РФ кілька разів обстріляли Харківську область. Про це повідомив очільник регіону Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

    «Сьогодні від обстрілів окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч. Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках», – написав Синєгубов.

    Він також повідомив про те, що внаслідок ракетної атаки росіян загинуло троє осіб, одна людина отримала поранення.

    Також є інформація про обстріли у Золочівському районі. Там поранення отримали двоє місцевих жителів.

    Нагадаємо, у Великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Пінічної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

    Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Олег Синєгубов
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    Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі