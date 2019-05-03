Смолій назвав пріоритети Національного банку України



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Голова НБУ Яків Смолій Фото: rbc.ua

На думку голови НБУ, пріоритетами для Нацбанку залишаються збереження макроекономічної стабільності, досягнення цілі з інфляції та подальше зниження облікової ставки

Пріоритетами для Національного банку України залишаються збереження макроекономічної стабільності, досягнення цілі з інфляції та подальше зниження облікової ставки. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час зустрічі з послами країн «Великої сімки», повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, у фокусі уваги залишається подальше проведення валютної лібералізації, реформування корпоративного управління в державних банках, вирішення проблеми значних обсягів непрацюючих кредитів на балансах банків, зазначив голова НБУ.

Смолій також відзначив та «спліт» функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Розповідаючи про поточний стан економіки та банківської системи України, Смолій наголосив, що стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі у 5% дала змогу правлінню розпочати цикл пом’якшення монетарної політики, вперше за два роки знизивши з 26 квітня облікову ставку до 17,5% річних.

Він також акцентував увагу на основних показниках банківської системи, відзначаючи її рекордний прибуток за підсумками 2018 року та позитивні очікування в цій частині на 2019 рік. Голова НБУ також зауважив, що за збереження підтримки міжнародних партнерів Україна має всі шанси безболісно пройти період пікових виплат за зовнішнім державним боргом і зберегти міжнародні резерви на поточному рівні: 20-21 млрд доларів.

Як зауважив під час зустрічі заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, Україна досягла макроекономічної стабілізації і настав час працювати над етапом сталого розвитку фінансових ринків, а це завдання не лише для Національного банку, але для всіх державних органів, які здійснюють регулювання на фінансових ринках.