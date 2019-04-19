Глава НБУ повідомив про коливання курсу гривні через ситуацію з «Приватбанком»



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НБУ «докладає максимум зусиль» для недопущення паніки після рішення суду щодо «Приватбанку»

Різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку була плюс 15 копійок - у співвідношенні долара до гривні

Національний банк України зафіксував негативні коливання на валютному ринку після рішення суду про визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку».

Про це сказав глава Нацбанку Яків Смолій у ході засідання РНБО.

«Ми не можемо прогнозувати сьогодні, як це (рішення суду - ред.) вплине на курс, хоча деякі коливання відчувалися сьогодні. Різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку була плюс 15 копійок - у співвідношенні долара до гривні», - зазначив Смолій.

Він запевнив, що НБУ докладає максимум зусиль для недопущення паніки.

«Ми робимо все можливе, щоб не допустити паніки, не допустити поки що інформаційного впливу, який сьогодні з'явився, на стабільність банківської системи», - сказав глава Нацбанку.

За його словами, за попередніми висновками, в разі скасування рішення про націоналізацію «Приватбанку» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб доведеться виплатити вкладниками близько 100 млрд гривень.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізація «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».