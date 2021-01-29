Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
361 одиниця спецтехніки працювали всю ніч
У Києві другий день поспіль триває снігопад. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.
Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Опади тривали усю ніч, а температура опустилась з 0°С до -5°С.
«Аби не допустити ожеледиці, дорожні служби інтенсивно обробляли вулиці протиожеледними засобами. В першу чергу, мости і шляхопроводи, покриття із бруківки, підйоми і спуски, а також тротуари й зупинки громадського транспорту», - розповіли дорожники.
Загалом за минулу добу використано:
- 1,8 тис. тонн солі;
- 1,4 тис. тонн піскосоляної суміші;
- 232 тис. л рідких хлоридів (соляного розчину).
Вночі працювали 361 одиниця спецтехніки та 212 працівників у складі 34 бригад з ручного прибирання.
Нині кількість бригад з ручного прибирання збільшено до 61.
Зранку сніг знову посилився. Тож, робота дорожніх служб не зупиняється.