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    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)

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    Дорожники вночі розчищали столичні дороги від снігу - Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Дорожники вночі розчищали столичні дороги від снігу
    Фото: Київавтодор

    361 одиниця спецтехніки працювали всю ніч

    У Києві другий день поспіль триває снігопад. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Опади тривали усю ніч, а температура опустилась з 0°С до -5°С.

    «Аби не допустити ожеледиці, дорожні служби інтенсивно обробляли вулиці протиожеледними засобами. В першу чергу, мости і шляхопроводи, покриття із бруківки, підйоми і спуски, а також тротуари й зупинки громадського транспорту», - розповіли дорожники.

    Загалом за минулу добу використано:

    • 1,8 тис. тонн солі;
    • 1,4 тис. тонн піскосоляної суміші;
    • 232 тис. л рідких хлоридів (соляного розчину).

    Вночі працювали 361 одиниця спецтехніки та 212 працівників у складі 34 бригад з ручного прибирання.

    Нині кількість бригад з ручного прибирання збільшено до 61.

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    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)
    Як дорожники рятують Київ зі снігового полону (фото)

    Зранку сніг знову посилився. Тож, робота дорожніх служб не зупиняється.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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