Снігопад в Одесі: на вулицях лежать сотні звалених дерев (фото)

В Одесі працюють додаткові аварійні бригади

Після рясного дощу, морозу і снігопаду в Одесі впало приблизно 800 дерев. Комунальники намагаються ліквідувати наслідки негоди, проте деякі вулиці міста й досі завалені стовбурами та гілками, пише 048.ua.

Станом на 29 січня найбільше звалених дерев лежить в Приморському районі. Зокрема складна ситуація на вулицях Романа Кармена та Олександра Довженка. У сквері біля обласної адміністрації та на Куликовому полі ситуація дещо краща – пройти тут простіше.



Нагадаємо, що в ніч із 27 на 28 січня в Одесі через дощ із мокрим снігом під впливом мінусової температури на деревах з’явилося обмерзання. Вони почали падати, обриваючи лінії електропередач.

Комунальні служби міста з ночі 27 січня працюють у режимі надзвичайної ситуації, виведені додаткові аварійні бригади.

Протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер. В Одеській та Миколаївській областях – надзвичайний сніг. Приріст сніжного покриву складає 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний).

«Укрзалізниця» повідомила, що збільшує кількість місць у поїздах, які прямують з Одещини. Це дасть змогу виїхати з регіону людям, які змушені там залишатися через негоду.

Уночі та вранці 30 січня по Одесі та Одеській області збережеться ожеледиця. Очікується туман, видимість 200-500 м.