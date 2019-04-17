«Собор Паризької Богоматері» Гюго очолив список бестселерів Amazon



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Як зазначає Bloomberg, масовими покупками книг французи виявляють скорботу

«Собор Паризької Богоматері» був опублікований вперше в 1831 році

Роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» став лідером списку бестселерів Amazon France.

Французи почали активно купувати його після пожежі, що знищила шпиль, годинник і частину даху собору, повідомляють vedomosti з посиланням на дані Amazon France.

«Собор Паризької Богоматері» був опублікований вперше в 1831 році. Автор книги в описі приділяв велику увагу архітектурі собору та його внутрішньому інтер'єру, докладно описував всі трагедії, що змінили його вигляд, і історичні події, пов'язані з ним.

Гюго також описав у романі пожежу, схожу на ту, яка сталася в соборі у понеділок: «Там було велике полум'я, яке піднімалося між двома вежами».

Як зазначає Bloomberg, масовими покупками книг французи виявляють скорботу.

Це не перший випадок, коли вони вибирають подібний спосіб виразити свої почуття: в 2015 році після стрілянини в барах Парижа (жертвами теракту стали 130 осіб) парижани стали скуповувати твір Ернеста Хемінгуея «Свято, яке завжди з тобою». Тоді книга Хемінгуея про його життя в Парижі в 1920-х роках також піднімалася в лідери продажів на Amazon.

Нагадаємо, Німеччина допоможе Франції у відбудові Собору Паризької Богоматері.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.