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    Соціалісти Іспанії посилюють свої позиції

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    Лідер іспанських соціалістів Педро Санчес очолює уряд&nbsp; - Соціалісти Іспанії посилюють свої позиції
    Лідер іспанських соціалістів Педро Санчес очолює уряд 

    Останні дані соціології укріпили позиції уряду Педро Санчеса

    Відповідно до другого загальнонаціонального опитування після зміни уряду в Іспанії в червні 2018 року Соціалістична партія даної країни продовжує укріплювати свої позиції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Так, якщо б вибори до парламенту відбулися в наступні вихідні, соціалістів підтримали б 30,6% виборців. В минулому місяці відповідні показники складали 29,9%. Дана статистика допоможе уряду меншості Педро Санчеса, який спирається лише на 84 депутатських мандати в парламенті із 350 членів. Мова йде перш за все про переговори щодо бюджету на 2019 рік.

    Окрім того Санчесу критично необхідною є загальна підтримка, зважаючи на плани керувати урядом до наступних виборів 2020 року.

    Із іншого боку підтримка Народної партії, яка із червня 2018 року перебуває в опозиції продовжує падати. На сьогодні лише 20,8% виборців готові підтримати правоцентристів. Партію Ciudadanos, яка прихильно ставиться до ринкової економіки, готові підтримати 19,6% виборців в разі проведення виборів в найближчому майбутньому. В той же час політичну силу Podemos, яка виступає проти режиму жорсткої економії, підтримують 16,1% іспанців. 

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