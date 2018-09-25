Соціалісти Іспанії посилюють свої позиції



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Лідер іспанських соціалістів Педро Санчес очолює уряд

Останні дані соціології укріпили позиції уряду Педро Санчеса

Відповідно до другого загальнонаціонального опитування після зміни уряду в Іспанії в червні 2018 року Соціалістична партія даної країни продовжує укріплювати свої позиції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, якщо б вибори до парламенту відбулися в наступні вихідні, соціалістів підтримали б 30,6% виборців. В минулому місяці відповідні показники складали 29,9%. Дана статистика допоможе уряду меншості Педро Санчеса, який спирається лише на 84 депутатських мандати в парламенті із 350 членів. Мова йде перш за все про переговори щодо бюджету на 2019 рік.

Окрім того Санчесу критично необхідною є загальна підтримка, зважаючи на плани керувати урядом до наступних виборів 2020 року.

Із іншого боку підтримка Народної партії, яка із червня 2018 року перебуває в опозиції продовжує падати. На сьогодні лише 20,8% виборців готові підтримати правоцентристів. Партію Ciudadanos, яка прихильно ставиться до ринкової економіки, готові підтримати 19,6% виборців в разі проведення виборів в найближчому майбутньому. В той же час політичну силу Podemos, яка виступає проти режиму жорсткої економії, підтримують 16,1% іспанців.