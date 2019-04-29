  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Соціалісти виграли вибори в Іспанії

    • Розсилка
    Соціалісти виграли вибори в Іспанії

    Абсолютної більшості соціалісти не здобули

    Іспанська соціалістична робітнича партія виграла дострокові вибори, здобувши 123 місця, однак для отримання більшості їй необхідно буде домовлятися з іншими політичними силами.

    Про це повідомляє El Pais.

    За результатами підрахунку 99,99% голосів, партія прем'єра Педро Санчеса отримала 28,7% голосів.

    На другому місці опинилася Народна партія з 16,68%, вона може розраховувати на 66 місць. Результат партії називають «історичним фіаско», оскільки на виборах у 2016 році партія мала 135 місць.

    Третє місце у партії «Громадяни» (Ciudadanos), яка отримала 15,9% голосів і матиме 57 місць у парламенті.

    Читайте також

    Партія Unidas Podemos, найімовірніший партнер соціалістів по коаліції, отримає 42 місця, що на 29 менше, ніж за результатами виборів 2016 року.

    Збільшить свою присутність у парламенті Іспанії Республіканська лівиця Каталонії, яка вперше стала переможцем виборів в автономії і може розраховувати на 15 місць.

    Ультраправі Vox  отримали 24 місця.

    Таким чином, коаліція соціалістів і Podemos разом матиме 165 місць, в той час як для абсолютної більшості необхідні 176 депутатів.

    Абсолютну більшість могла б забезпечити коаліція соціалістів з "Громадянами", однак лідер останніх Альберт Рівера раніше виключав таку можливість.

    Зауважимо, що ймовірна коаліція народників, Ciudadanos та Vox  теж не отримує більшості – разом вони мають на 20 місць менше за коаліцію лівих сил.

    Явка на виборах склала  75,75%.

     

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    коаліція вибори депутати вибори в Іспанії Іспанія партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ