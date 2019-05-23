Соціологи назвали чотири партії, які проходять у Раду



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Згідно із опитуванням партія «Слуга народу» набирає майже 30%

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту за 5-відсотковим бар'єром могли би пройти 4 партії.

Про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, партію «Слуга народу» готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, «Опозиційну платформу - За життя» – 8,3%, Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 7,3%, ВО «Батьківщина» - 7,1%.

Партія «Сила і честь» Ігоря Смешка набрала б 4,2%, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 3,2%.

Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори. Також сьогодні стало відомо, що колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк і його організація «Спільна справа» оскаржили у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.