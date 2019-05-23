Провал виборчого законопроекту: перша невдача Зеленського



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Зеленський пропонував депутатам скасувати мажоритарку та знизити прохідний бар'єр для партій на виборах до трьої відсотків. Парламентарі на це не пішли та обурилися через питання списків

На позачерговому засіданні Верховної Ради України, скликаному в середу, 22 травня, на прохання президента Володимира Зеленського, депутати заблокували розгляд президентського законопроекту »Про вибори народних депутатів України». Він передбачав скасування мажоритарної системи, зниження прохідного бар'єру для партій з п'яти до трьох відсотків, а також запровадження стовідсоткової пропорційної системи за закритими партійними списками. А тому тепер експерти очікують, що вибори нового складу парламенту 21 липня відбудуться за старим виборчим законом.

Низька підтримка ініціативи Зеленського

За внесення до порядку денного Верховної Ради президентського законопроекту про вибори проголосували лише 92 депутати за необхідних 226. Раніше, під час дискусій в очікуванні роздачі тексту закону депутатам, лише двоє лідерів парламентських фракцій публічно підтримали президентську ініціативу. Ними стали Олег Березюк від «Самопомочі» і Юлія Тимошенко від «Батьківщини». Решта голів фракцій і депутатських груп висловилася проти.

Більшість депутатів і їхніх лідерів привітала скасування в президентському законопроекті мажоритарних округів і перехід до винятково пропорційної виборчої системи. Але вибори за закритими партійними списками всі одностайно називали неприйнятними і такими, що суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії Ради Європи «За демократію через право».

Живуча мажоритарка

Як сказала в інтерв'ю DW голова правління громадської ініціативи «Опора» Ольга Айвазовська, Венеціанська комісія і справді ще 2013 року рекомендувала Україні перейти до виборів за викритими партійними списками. «Виборча система за закрити списками сприяє корупції. Це корупція елітарного рівня, коли матеріально чи політично мотивується керівництво політичних партій», - сказала Айвазовська.

Не менш ризикованою з точки зору корупції в Україні залишається і мажоритарна система, за якої, на думку Айвазовської, «працюють не зовсім чисті технології і спостерігається підкуп виборців». Експертка нагадала, що згідно з європейськими стандартами, менше ніж за рік до всенародного голосування можна вносити тільки процедурні зміни до виборчих законів. А позаяк Верховна Рада вже розпущена указом президента і позачергові вибори призначені Зеленським на 21 липня, то й вікно можливостей для змін виборчого законодавства, як вважає Айвазовська, відкриється лише після обрання нового складу парламенту.

Мотивація політиків

Тим часом команда новообраного президента не полишає сподівань на досягнення компромісу з депутатами ще нинішнього парламенту. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив журналістам у парламентських кулуарах, що консультації з депутатами триватимуть. Він вважає, що час для напрацювання спільного рішення ще є. Натомість голова Комітету виборців України Олексій Кошель переконаний, що в разі офіційної публікації в четвер, 23 травня, президентського указу про розпуск парламенту конституційні підстави для змін закону про вибори автоматично зникають. Адже Основний закон України забороняє маніпуляції з виборчим законом під час виборчої кампанії.

Чому ж депутати, які численними голосами заявляли про необхідність оновлення виборчого права, не скористалися останнім шансом зміни закон про вибори цієї середи? Олексій Кошель вважає, що вся дискусія щодо виборчої моделі розглядалася і президентом, і парламентськими фракціями, і лідерами депутатських груп «виключно у форматі політичної вигоди». За словами експерта, всі сторони шукали відповідей на запитання: як скоріше провести вибори, щоби не знизити свій рейтинг, як не допустити до виборів конкурентів чи, навпаки, протягти сателітів через маніпуляції із виборчим бар'єром. «Ілюстрацією цього стало і те, що ніхто навіть не порушив питання про обмеження коштів партій на політичну рекламу (…) Всіх цікавив лише вигідний або невигідний прохідний бар'єр, а також вигідна або невигідна їм виборча система», - сказав Кошель.

Як приклад він наводить норму про зниження прохідного бар'єру до трьох відсотків, закладену в президентському законопроекті. Кошель називає її своєрідним хабарем для малих політичних партій. «Подрібнення опозиції за умов зменшення прохідного бар'єру, яка могла підігравати новообраному президенту, може призвести до того, що партія Зеленського «Слуга народу» мала би одноосібну більшість в парламенті», - не виключив експерт.

Джерело: Deutsche Welle