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    Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді

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    Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді

    Екс-радник Гелетея оскаржив указ шостого президента

    Колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк і його організація «Спільна справа» оскаржили у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це з посиланням на Данилюка повідомляють «Українські новини».

    «Спільна справа» оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради у Верховному суді України», - повідомив Данилюк.

    На його думку, парламентські вибори повинні проходити за відкритими списками, і кандидати повинні подавати е-декларації.

    Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

     22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

     Читайте також: «Погано почав - погано закінчиш». Як парламент показав Зеленському дулю 
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