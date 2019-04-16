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    Соцопитування КМІС: за останній тиждень Порошенко скоротив розрив від Зеленського

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    Соцопитування КМІС: за останній тиждень Порошенко скоротив розрив від Зеленського
    Скріншот з ефіру телеканалу «112 Україна»

    14-15 квітня розрив між Порошенком та Зеленським скоротився до 38,1% і 61,9% відповідно

    Чинний глава держави та кандидат на пост президента України Петро Порошенко скоротив розрив від свого конкурента Володимира Зеленського перед другим туром президентських виборів.

    Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднених в ефірі телеканалу «112 Україна».

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    Так, якщо 6-7 квітня за Порошенка готові були проголосувати 30,1% респондентів, а за Зеленського – 69,9%, то до 14-15 квітня розрив скоротився до 38,1% і 61,9% відповідно.

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    Раніше у КМІС повідомляли, що розрив між підтримкою кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка зберігається майже в три рази.

    Нагадаємо, 11 квітня група Рейтинг опубліковала свої дані соцдослідження: за Зеленського - 61% всіх опитаних (71% серед тих, хто визначився та прийде голосувати), за Порошенка - 15% (29%).

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