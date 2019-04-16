В другому турі за Зеленського проголосує 72,2%, за Порошенка - 25,4% - соцопитування КМІС



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Опитування в основному проводилось вже після останньої програми «Право на владу», тому респонденти вже побачили перше і поки останнє спілкування кандидатів в президенти

Розрив між підтримкою кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка зберігається майже в три рази. Про це свідчать дані соцдослідження Київського міжнародного інституту соціології.

За даними опитування, якби другий тур виборів відбувався зараз, за шоумена Володимира Зеленського проголосували б 48,4% виборців. Петра Порошенка готові підтримати 17% виборців. Не визначилися – 17,9%.

Серед тих, хто визначився і прийде голосувати ситуація виглядає наступним чином:

за Зеленського - 72,2%,

за Порошенка - 25,4%.

2,4% мають намір зіпсувати бюлетень.

Нагадаємо, 11 квітня група Рейтинг опубліковала свої дані соцдослідження: за Зеленського - 61% всіх опитаних (71% серед тих, хто визначився та прийде голосувати), за Порошенка - 15% (29%).

Довідка

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня 2019. Було опитано методом особистого інтерв’ю 2004 респонденти, які проживають в усіх регіонах України, крім окупованого Криму. Статистичнапохибка не перевищує 3,3%