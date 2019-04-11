Порошенко проти Зеленського. Опубліковані перші рейтинги



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Другому туру виборів президента передуватимуть дебати 14 та 19 квітня

За даним опитуванням, за Зеленського планують голосувати більшість виборців

Соціологічна група «Рейтинг» оприлюнила дані, згідно з якими у другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. Про це йдеться у повідомленні Соціологічної групи «Рейтинг».

За даним опитуванням, за Зеленського планують голосувати більшість виборців.

На питання «За кого з цих кандидатів Ви голосуватимете у другому турі виборів Президента України?» опитані відповіли наступним чином: 51% сказали, що голосуватимуть за Зеленського, 21% – за Порошенка. Ще 18% – не визначилися, 10% – не мають наміру голосувати. Серед тих, хто має намір голосувати у ІІ турі: 61% – за Зеленського, 24% – за Порошенка. Ще 15% – не визначилися. Серед тих, хто має намір голосувати у ІІ турі і визначився з вибором: 71% – за Зеленського, 29% – за Порошенка.

Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Також він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. Водночас на Заході – позиції обох кандидатів майже рівні.

61% опитаних вірять, що наступним президентом України стане Зеленський, 17% – Порошенко. Ще 22% – не визначилися із відповіддю. Серед електоральних груп кандидатів, що набрали значні результати у І-му турі, відносна більшість переконана, що майбутнім Главою держави стане Зеленський. У середовищі симпатиків Порошенка половина переконані в перемозі свого фаворита, водночас чверть вважають, що переможе Зеленський.

Опитування Соціологічної групи «Рейтинг» проводився 5-10 квітня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).