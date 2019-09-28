Сьогодні частину України накриють дощі



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У Києві сьогодні лише в другій половині дня місцями невеликий дощ

В Україні у суботу у низці областей очікуються опади, температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідроментцентру.

«Уночі на Львівщині, Волині та Рівненщині, вдень у західних, місцями в північних і Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на півдні та заході країни 7-12°; вдень 13-18°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 19-23°», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні також без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.