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    Сьогодні частину України накриють дощі

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    Сьогодні частину України накриють дощі

    У Києві сьогодні лише в другій половині дня місцями невеликий дощ

    В Україні у суботу у низці областей очікуються опади, температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідроментцентру.

    «Уночі на Львівщині, Волині та Рівненщині, вдень у західних, місцями в північних і Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на півдні та заході країни 7-12°; вдень 13-18°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 19-23°», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

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