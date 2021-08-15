Хто краде авторські права на пісні «Скрябіна»? Скандал отримав розвиток

Після звернення матері Кузьми до президента Зеленського учасник «Скрябіна» Ростислав Домішевський виклав свою версію подій

Один із засновників гурту «Скрябін» Ростислав Домішевський заявив, що не має авторських прав на свої хіти, написані для групи. Крім того, колишніх учасників музичної формації і авторів пісень, та компанію «Мун рекордс» звинувачують у рейдерстві. Про це Домішевський написав у своїй колонці для видання «Українська правда».

«Про те, що команда «Скрябін» не має прав на свої пісні ми дізналися в 2018 році. Повідомила нам про це на зустрічі директор ТОВ «Кузьма Скрябін» Людмила Зубрій. Компанія зареструвала 100% прав на всі пісні групи, вказавши авторство лише Андрія Кузьменка – Кузьми.

Людмила з дитячою безпосередністю відповіла, що перед цим не змогла нас знайти і узгодити реєстрацію прав. Уявляєте?!

Мій профіль в Фейсбук існує з 2009 року, номер мого телефону знають сотні людей з шоу бізнес середовища і в нас маса спільних друзів з Світланою, дружиною Андрія. Але знайти нас для ТОВ «Кузьма Скрябін» стало непосильним.

Більше того, сьогодні ТОВ «Кузьма Скрябін», разом з мамою Кузьми почали голосну інформаційну кампанію, звинувачуючи нас, колишніх учасників групи і авторів пісень, та компанію «Мун рекордс» у рейдерстві», – ідеться у дописі.

Домішевський також спростував кілька міфів щодо творчості групи, вказавши, що складу «Скрябіна», окрім Андрія Кузьменка, входили ще чимало музикантів та вокалістів. Крім того, пісні писав не лише Кузьма, а й Ростислав Домішевський, Сергій Гера, Андрій Підлужний і Олексій Зволінський. Є пісні написані на тексти Андрія Штурми. Усі автори зазначені на обкладинках касет і компакт-дисків групи, які виходили в період 1992 – 2003 років.

Музикант заперечив що компанія «Мун рекордс» і колишні учасники групи намагаються вкрасти авторство Кузьми».

«Усі авторські права Андрія в повному об’ємі є незаперечними і визнаються іншими авторами групи «Скрябін». Це якраз новостворене після смерті Кузьми ТОВ «Кузьма Скрябін» нишком отримало нову державну реєстрацію і стало заперечувати авторські права інших авторів, і тим самим примусили їх розпочати боротьбу за відновлення справедливості.

Фактично рейдерами і крадіями авторських прав пісень групи Скрябін є ТОВ «Кузьма Скрябін», – вказав Домішевський.

Він також звернувся до родини Андрія Кузьменка і керівництва ТОВ «Кузьма Скрябін» із проханням тверезо оцінити ситуацію, визнати за іншими авторами належні їм права, так як їх визнавав Андрій.

Раніше мати українського співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), що загинув шість років тому, Ольга Кузьменко просить підтримки через конфлікт зі студією звукозапису щодо авторських прав на твори музиканта.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП шість років тому. Посмертно отримав відзнаку «Герой України».

Раніше стало відомо, коли планують показ фільму, знятого за книгою Андрія Кузьменка «Я, «Побєда» і Берлін».