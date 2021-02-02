Шість років тому загинув Кузьма «Скрябін»

Пісні Кузьми любили та продовжують слухати у всіх куточках України

2 лютого виповнюється шість років з моменту, коли біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області в ДТП загинув відомий український співак, шоумен, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма).

Андрій Кузьменко (1968–2015) народився в місті Самбір Львівської області. Мати – вчителька музики, батько – інженер. В дитинстві мріяв стати водієм сміттєвозу, потім – лікарем-неврологом. Перше музичне потрясіння, яке стало поштовхом до меломанії – пісня The Beatles «Lady Madonna», яку Андрій випадково почув у 1979 році, коли йому було 10 років.

«Я не знав, що її виконують Бітли, я прочитав назву на конверті значно пізніше. Мене здивувало інше: наскільки простою здавалася музика й наскільки сильно вона «вставляла», – згадував Кузьма.

Музикою почав займатися з 8 класу, після того, як родина переїхала до Новояворівська. Ходив до музичної школи, грав на фортепіано. Служив в армії, закінчив стоматологічний факультет Львівського медінституту. Але стоматологія йому не подобалась, натомість все більше захоплювався музикою, зокрема панком. Тут одкровенням був спочатку шотландський гурт The Exploited, потім легендарні «Брати Гадюкіни».

Наприкінці 80-х років Андрій Кузьменко разом із друзями створює гурт «Скрябін» з яким відтоді тісно пов’язує власну долю. Впродовж тривалого часу Кузьма працював ведучим популярних теле- та радіо програм.

Проявив себе і як талановитий письменник: у 2006 році видав книгу-автобіографію «Я, Побєда і Берлін», яка згодом кілька разів перевидавалась. Кузьма запам’ятався різним – енергійним, гострим на язик, часом провокативним (згадати хоча б створений ним дівчачий гурт «Пающие Труси» чи пісні з ненормативною лексикою), різким, епатажним – часом любив напустити на себе мачизму чи пограти роль Мефістофеля, але в душі він був романтиком – тонким і вразливим.

Це видно по його кращих піснях, які любили та продовжують слухати у всіх куточках України: «Мам», «Люди як кораблі», «Квінти», «Радіо любов», «Старі фотографії», «Мовчати», «Місця щасливих людей».

Зокрема, минулого року в окупованому Росією Криму записали кавер на пісню Кузьми «Чуєш біль».

Нагадаємо, у серпні 2019 року на Алеї зірок у центрі Києва з'явився пам'ятний знак на честь лідера гурту Андрія Кузьменка.

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Кузьмі звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно).