Сьогодні на Чорному і Азовському морях очікується шторм



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Негода вируватиме на курортах

За прогнозами Укргідрометцентру, 4 серпня у зв'язку з переміщенням активного південного циклону на акваторії та в портах Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм. Про це повідомляє ДСНС.

«4 серпня у зв'язку з переміщенням активного південного циклону на акваторії та в портах Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм», йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Раніше повідомлялося, що у суботу біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.

Також попереджаємо, що погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру.

На заході України очікуються періодичні дощі, а на півночі - без істотних опадів. У Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях - дощі - від невеликих до помірних. Але всюди очікується посилення північно-західного вітру.

Температура повітря в Україні в неділю також буде невисокою - +20... + 25 градусів, а на півдні і сході 4 серпня відчутно похолоднішає.