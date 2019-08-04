На Одещині зафіксували два смерчі: відео



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Шторм приніс в Одеську область не тільки вітер і зливу, а й смерч

У суботу біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.

Відео смерчів опубліковано у YouTube.

У суботу, 3 серпня, його спостерігали двічі - вранці в курортній зоні біля Приморського. Там відпочивальники чітко бачили вдалині темний стовп воронки, що засмоктує все в себе.

У Мережі почали з'являтися численні відео з природним явищем.

Нагадаємо, на більшій частині території України у суботу, 3 серпня, відбулися складні погодні умови: значний дощ, град, шквали до 20 м/с.

«Вдень 3 серпня в більшості західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, на Одещині та Миколаївщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», йшлося у повідомленні Укргідрометцентру.

Раніше повідомлялося, що в результаті зливи в Одесі на Карантинному узвозі потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор.