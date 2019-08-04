  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині зафіксували два смерчі: відео

    • Розсилка
    На Одещині зафіксували два смерчі: відео

    Шторм приніс в Одеську область не тільки вітер і зливу, а й смерч

    У суботу біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.

    Відео смерчів опубліковано у YouTube.

    У суботу, 3 серпня, його спостерігали двічі - вранці в курортній зоні біля Приморського. Там відпочивальники чітко бачили вдалині темний стовп воронки, що засмоктує все в себе.

    У Мережі почали з'являтися численні відео з природним явищем. 

    Нагадаємо, на більшій частині території України у суботу, 3 серпня, відбулися складні погодні умови: значний дощ, град, шквали до 20 м/с.

    «Вдень 3 серпня в більшості західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, на Одещині та Миколаївщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», йшлося у повідомленні Укргідрометцентру.

    Раніше повідомлялося, що в результаті зливи в Одесі на Карантинному узвозі потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор.

    Читайте також
    Одещина шторм YouTube вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ