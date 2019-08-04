Україну накриє балканський циклон: очікуються грози, холод і вітер



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У Києві неділя буде переважно сухою, але прохолодною та з сильними поривами вітру

Погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Хто перебуває на Півдні України, південному сході, в Приазов'ї, у Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах, на Сході України - туди прямує активний циклон! Обережно», - попередила синоптик.

При цьому в приморській зоні висока ймовірність шторму - купання краще відкласти.

Крім того, більшу частину України охопить сильний вітер, тому варто уникати старих великих дерев з гілками і білбордів.

На заході України очікуються періодичні дощі, а на півночі - без істотних опадів. У Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях - дощі - від невеликих до помірних. Але всюди очікується посилення північно-західного вітру.

Температура повітря в Україні в неділю також буде невисокою - +20... + 25 градусів, а на півдні і сході 4 серпня відчутно похолоднішає.

При цьому Київ спробує уникнути впливу і балканського циклону, і західної вологи. Незначні опади очікуються, проте сильних дощів не буде. Температура у столиці - +20...+22 градуси, але вітер буде таким же сильним, як і в інших частинах України.

«А сильний вітер знижує відчуттєву температуру повітря на кілька градусів», - уточнила Діденко і порадила провести неділю в кінотеатрах і торгових центрах, а не на вулиці.

«Ще раз - з південного заходу, з Балкан, в Україну переміщується активний циклон!», - підкреслила синоптик.