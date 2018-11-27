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    Сьогодні Парубій зустрінеться з президентом Європарламенту та генсеком НАТО

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    Спікер Ради Андрій Парубій - Сьогодні Парубій зустрінеться з президентом Європарламенту та генсеком НАТО
    Спікер Ради Андрій Парубій

    Парубій здійснить одноденний візит до Брюсселя

    У вівторок, 27 листопада, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій планує зустрітися з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Про це Парубій заявив під засідання Верховної ради.

    «Планую зустрітися президентом Європейського парламенту і Генсеком НАТО», - заявив Парубій після голосування.

    Зустрічі Парубія пройдуть в рамках одноденного візиту в Брюссель.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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